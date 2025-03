EXCLUSIVO: Atacadão se pronuncia após rato ser flagrado em prateleira de unidade em Cotia

Caso ocorreu na quinta-feira (6) e foi noticiado com exclusividade pelo Cotia e Cia nesse domingo (9); veja o que disse a rede

Foto enviada ao Cotia e Cia

A confeiteira Karina Chagas foi até o Atacadão Cotia - localizado na rua Prof. José Barreto, no Jardim Dinorah - para comprar barras de chocolate para preparar seus doces. Mas, ao se aproximar de uma das prateleiras, foi surpreendida por um rato., narra Marco Aurélio, irmão de Karina. Foi ele quem fez o flagrante do roedor.Em nota enviada ao Cotia e Cia na noite de ontem, a rede informou que realiza regularmente procedimentos de dedetização e desratização em todas as suas lojas., concluiu a nota.