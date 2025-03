Homem é detido após esfaquear duas pessoas durante briga em Cotia

Briga teria ocorrido em um bar; ocorrência foi registrada na noite de ontem no Jd. Araruama

Imagem enviada ao Cotia e Cia por uma testemunha do caso

Um homem, de 59 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) após esfaquear duas pessoas em Cotia na noite dessa segunda-feira (10). O caso ocorreu no Jardim Araruama. As vítimas foram socorridas e já receberam alta do hospital.

Segundo a PM, ao chegar no local, as vítimas - um homem de 52 anos e uma mulher de 51 - estavam sendo socorridas por populares. A briga teria ocorrido em um bar.Os policiais foram até a residência do agressor e localizaram a faca. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, mas após prestar depoimento, foi liberado.De acordo com testemunhas, as duas pessoas que foram esfaqueadas são irmãos. Os ferimentos, segundo a PM, foram superficiais.O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Cotia.