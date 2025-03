“Sabor da Itália”: Shopping em Cotia inaugura unidade da Davvero Gelato

Novo empreendimento promete oferecer uma experiência autêntica da gastronomia italiana; confira os sabores

Imagem: Divulgação

O Shopping Granja Vianna inaugura a Davvero Gelato, uma gelateria artesanal italiana que promete surpreender os visitantes do empreendimento.

Localizada no Piso L1, a nova loja traz diversos sabores de gelato preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade, oferecendo uma experiência autêntica da gastronomia italiana., afirma Laron Santana, coordenador de Marketing do Shopping Granja Vianna.Entre os sabores tradicionais, destacam-se o Gelato de Banoffee, à base de leite e banana, com doce de leite e chocolate; o Gelato de Chocolate Belga, o Gelato de Stracciatella, feito com fior di latte e raspas de chocolate belga, e o Gelato de Fior di Latte, com o delicado sabor do mais puro leite fresco.Para quem deseja uma opção mais ousada, a gelateria também oferece o Gelato de Nocciola com Gianduia, uma combinação deliciosa de avelã e cacau; o Gelato de Pão de Mel, que mistura chocolate belga e pedaços de pão de mel artesanal; e o Gelato de Coco, preparado com a fruta fresca e pedacinhos de coco.A Davvero Gelato Felice segue o horário de funcionamento do empreendimento, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.