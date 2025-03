Homem mata o próprio irmão com facada no pescoço em Itapevi

Crime teria ocorrido por causa de herança; assassino (foto em destaque) está foragido

Alex Sandro, 37, está foragido após ter matado seu próprio irmão. Imagem: SBT / Reprodução

Um homem, identificado como Alex Sandro, de 37 anos (foto em destaque), matou seu próprio irmão, de 44 anos, com uma facada no pescoço, em Itapevi. O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, aconteceu nesse domingo (9) no Parque Mira Flores.







De acordo com a reportagem do SBT, testemunhas relataram à polícia que os irmãos já vinham se desentendendo há um bom tempo por causa de uma herança.



O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi como homicídio.



Uma faca, possivelmente usada no crime, foi apreendida e será periciada.



Segundo a polícia, Alex já possui antecedentes criminais e está em liberdade provisória sob medida cautelar. A Polícia Civil investiga o caso.



*Com informações do SBT News

A vítima, identificada como Anderson Mendes da Silva, conversava com uma mulher na porta de sua casa. Pelas imagens, é possível ver Alex Sandro indo ao encontro do irmão. Ele está com uma faca. De repente, ele atinge o pescoço de Anderson, que cai no chão na hora.Em seguida, as imagens, divulgadas pelo SBT News, mostram o assassino tentando fugir em uma moto, mas é cercado por populares e agredido. Mesmo ferido, ele conseguiu escapar.