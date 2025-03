Prefeitos da Grande SP rejeitam renovação de concessão da Enel, afirma Ricardo Nunes

Processo está em avaliação no setor e, se concluído, levaria à renovação da concessão do serviço à Enel por mais 30 anos

Caminhão da Enel nas ruas de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou, nessa segunda-feira (24), que os municípios da Grande São Paulo vão mover ação conjunta contra a renovação da concessão de distribuição de energia elétrica à Enel.

A declaração foi dada durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana.O processo está em avaliação no setor e, se concluído, levaria à renovação da concessão do serviço à Enel por mais 30 anos., afirmou Ricardo Nunes, que informou ser a medida consensual entre as prefeituras.O contrato atual com a concessionária é válido até 2028, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) já está considerando a possibilidade de uma renovação antecipada.Desde 2020, os municípios têm enfrentado problemas recorrentes de falta de energia, especialmente após chuvas fortes, o que motivou a união dos prefeitos e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contra a Enel.