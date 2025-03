Defesa Civil emite "alerta severo" em Cotia pelo sistema cell broadcast

Em Cotia já chovia forte quando o alerta foi disparado. Há previsão de mais chuvas no decorrer da tarde e início da noite segundo o Clima Tempo.





Por volta das 16h35 a chuva interditou a Estrada Acácio Antônio Batista na saída do KM 36 da Raposo Tavares. Veja abaixo:









As cidades de Barueri e Itapevi também receberam o alerta da Defesa Civil. Na cidade vizinha de Itapevi um evento promovido pela prefeitura foi cancelado "Devido às fortes chuvas na tarde deste domingo (23) e os alertas de prevenção da Defesa Civil, o Samba no Parque foi cancelado. A segurança e o bem-estar de todos vêm sempre em primeiro lugar!".









O Cell Broadcast é uma ferramenta que emite alertas severos ou extremos a populações de áreas de risco. Com ela, todo aparelho celular de determinada região conectado a uma antena de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta. No celular, toca um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.