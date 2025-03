Funcionários da CPTM aprovam greve para a semana que vem

Paralisação será em protesto à privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM

Foto: ViaTrolebus

Os funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) decidiram em assembleia realizada na noite desta quinta-feira (20) que irão decretar greve em protesto à privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), realizará o leilão das três linhas na próxima semana. Estão previstos investimentos de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos de concessão.Além da greve, os ferroviários planejam formar uma comissão de negociação. Também foi aprovado na reunião de ontem, um ato público no dia 25, às 9h, em frente à B3 (Bolsa de Valores) em São Paulo.Não está claro, contudo, se a paralisação afetará todas as linhas da companhia estadual ou apenas as três envolvidas no leilão. Isso porque as linhas 7-Rubi (já leiloada) e 10-Turquesa são representadas por outro sindicato, o dos Ferroviário de SP, que em suas páginas não cita a adesão ao movimento.A direção do sindicato dos ferroviários declarou que a greve só terminará com o cancelamento do leilão., afirma.