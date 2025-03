‘Jogo das Estrelas’ reunirá grandes nomes do futebol brasileiro em Itapevi

Entrada será gratuita, mas condicionada a 1kg de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado de conservação

A Prefeitura de Itapevi promove, nesta quarta-feira (26), às 19h, o “Jogo das Estrelas”, um evento especial em comemoração aos 66 anos da cidade.

A partida será realizada no campo da Arena Parque (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei - Cidade Saúde).O evento reunirá grandes nomes do futebol, tanto do presente quanto do passado, além de artistas, músicos e influenciadores.A proposta é proporcionar um momento de lazer e celebração para a população, unindo esporte e entretenimento e solidariedade.O evento contará com a presença confirmada de grandes ex-jogadores, incluindo o pentacampeão Edmílson (ex-São Paulo e Barcelona), França (ex-São Paulo e Lyon), Ronaldão (ex-São Paulo e Santos), Macedo (ex- Santos), Leandro Guerreiro (ex-São Paulo e Vasco), Biro Biro (ex-Corinthians), Dinei (ex-Corinthians) e Muller (ex-São Paulo e Palmeiras), Sérgio (ex-Palmeiras) e Ferreira (ex-Palmeiras e Olympique de Marseille da França), além de quatro convidados especiais.Também estarão presentes os influencers Eleandro Júnior (Junin), Shandin, Hugo Gomes e o cantor Isaque Santos.Para participar, a entrada será gratuita, mas condicionada a 1kg de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado de conservação. Os itens serão distribuídos pelo Acolher – Fundo Social de Solidariedade de Itapevi para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.- Data: 26 de março- Horário: 19h- Local: Arena Parque (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei - Cidade Saúde)- Entrada gratuita