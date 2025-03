Cotiana, escritora trans lança ‘Eu, Resíd(uo)’, seu 7º livro

Kelvin Valentim já coleciona 11 prêmios nacionais de literatura e poesia em sua carreira; saiba mais

A escritora trans Kelvin Valentim. Foto: Divulgação

A escritora e educadora trans Kelvin Valentin, 30, vai lançar, no próximo dia 21, seu sétimo livro, intitulado ‘Eu Resíd(uo)’. Ela já coleciona 11 prêmios nacionais de literatura e poesia em sua carreira.



Capa do livro da autora. Foto: Reprodução

Kelvin explica que, “por meio de uma descrição honesta e sensível”, produziu relatórios semanais orientados pelo professor Luiz Tiago de Paula durante o ano de 2022, que se tornaram documentos oficiais sobre o seu desenvolvimento profissional.



Esse processo, de acordo com ela, resultou na transformação de seu caráter pedagógico dentro da estrutura escolar, servindo tanto de introdução a novos residentes, quanto ao suporte dos residentes do último ano de graduação.



“Esse livro é um diário, um manifesto, uma carta para ser entregue aos educadores em formação como ode a uma educação real, de possibilidades, potencialidades, tristezas e dores que só a experenciação é capaz de provocar”, detalha.



“É sobre entender”, prossegue a autora, “que a educação move, transforma e legitima, mas que também não se limita a casos de sucesso. Aqui, minha experiência de 2023 e 2024 também foi adicionada quando percebi que a residência dentro de mim se atualizava em constante ignição”.





O lançamento de 'Eu, Resíd(uo)' será online pelas livrarias Agbook, Clube dos Autores e Amazon.

A obra da autora, que mora em Cotia, tem a finalidade de relatar, ilustrar e ressignificar a experiência do seu processo de residência educacional dentro das perspectivas tanto do ensino particular, quanto do ensino público., diz a sinopse do livro.