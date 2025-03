Dia Mundial da Água: parque em Cotia recebe oficinas, palestras e trilhas neste fim de semana

Atividades permitirão que o público vivencie experiências práticas que estimulam o consumo consciente e a proteção dos ecossistemas

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) preparou uma programação diversa para a Semana da Água deste ano.

Parque Jequitibá

Serão oficinas, palestras, trilhas, atividades lúdicas, entre outras ações, permitindo ao público vivenciar experiências práticas que estimulam o consumo consciente e a proteção dos ecossistemas neste fim de semana (22 e 23).A programação oferece uma experiência diversificada e educativa em diversos parques e núcleos de lazer, com foco na conscientização ambiental e no uso sustentável da água.Em Cotia, o Parque Jequitibá, localizado na Rua Sapucaí, 320-776, no bairro Gramado, também participará do evento (veja a programação completa abaixo).Horário: 10h às 10h30Local: Mundo AmbientalDescritivo: Uso da maquete “Pulmão Verde” para abordar os impactos do desmatamento e a importância da Mata Atlântica.Horário: 14h às 15h30Local: Área de PiqueniqueDescritivo: Caminhada temática que discute os desafios das mudanças climáticas e a necessidade de redução de emissões.Horário: 10h30 às 11hLocal: Central de VisitantesDescritivo: Debate sobre a preservação das espécies marinhas e os impactos do descarte irregular de resíduos.Horário: 11h às 11h30Local: BibliotecaDescritivo: Dinâmica criativa onde os participantes pintam “gotas” para compor uma nuvem, simbolizando a importância da água.Horário: 13h30 às 15hLocal: Área de PiqueniqueDescritivo: Nova caminhada com foco nos impactos sociais e ambientais das mudanças climáticas.