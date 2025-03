Laje de prédio em construção desaba no centro de Cotia

Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a UPA do Atalaia; bombeiros estão em busca de uma terceira vítima





A laje de um prédio comercial que está em construção desabou no centro de Cotia na tarde desta quarta-feira (26).





Segundo informações preliminares, duas pessoas foram resgatadas com ferimentos leves pelo SAMU e encaminhadas para a UPA do Atalaia.





O Corpo de Bombeiros ainda procura uma terceira vítima que estaria presa nos escombros.









A ocorrência foi registrada na rua Dez de Janeiro. A via foi interditada. Agentes do Demutran estão no local. Os veículos estão sendo desviados pela rua Benedita Barreto para a rua Senador Feijó.