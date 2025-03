Furto durante o beijo? Entenda ação de criminosos durante o Carnaval e veja dicas para se proteger

Existe também o 'Golpe da confusão'e o 'Golpe do contato isolado'.

A Polícia Civil de São Paulo alertou foliões para golpes aplicados em bloquinhos de Carnaval, onde criminosos aproveitam a grande aglomeração de pessoas para tentar praticar furtos. A ação pode acontecer em questão de segundos: durante um beijo na boca, em um abraço empolgado, empurrões ou até brigas provocadas com o intuito de distrair a vítima.No chamado “golpe do beijo”, o golpista se aproxima da vítima e a beija (com ou sem consentimento). Com a ajuda de comparsas ou até sozinho, o criminoso se aproveita do momento para furtar pertences da vítima, como celular ou carteira de dentro de bolsos expostos.

Há ainda os golpistas que forjam situações de confusão para distrair as vítimas. Um empurra-empurra ou uma simulação de briga, por exemplo. É uma forma de atrair a atenção de foliões para que comparsas possam entrar em ação furtando objetos pessoais.A orientação das autoridades, nesses casos de “golpe da confusão”, é sempre se afastar de situações de tumulto ou desordem, protegendo seus pertences e sinalizando o ocorrido a um agente de segurança próximo.Esse tipo de situação pode envolver também diretamente a vítima, nochamado “golpe do contato isolado”: dessa vez, o criminoso não cria uma confusão generalizada, mas sim uma situação isolada de contato físico com a vítima. Exemplos são esbarrões propositais, tropeços, apertões contra paredes ou outros foliões e até simulação de embriaguez para tocar na vítima. É neste momento que itens são subtraídos.Mais uma vez a orientação da polícia nesses casos é tentar se afastar. “Mantenha seus objetos protegidos e, ao perceber contatos indesejados, afaste-se imediatamente e procure um agente de segurança”, informa a Polícia Civil.