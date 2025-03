Cotia oferece exames de ultrassons e mamografia gratuitos em laboratório itinerante

É necessário fazer agendamento; as vagas são limitadas e não é preciso pedido médico para realizar os exames

Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde de Cotia realizará a ação ‘Caravana Saúde em Movimento’ com a oferta de exames de ultrassom transvaginal e de mamas, além de exame de mamografia em uma carreta adaptada.

Os exames serão feitos nos dias 27, 28, 29/03, 3, 4 e 5/04.O laboratório itinerante estará estacionado no recinto em frente à Prefeitura, na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Jardim Nomura, e faz parte das ações da secretaria pela passagem do mês do Dia Internacional da Mulher.Para realizar os exames é preciso fazer o agendamento prévio pelo site da Prefeitura de Cotia [veja link abaixo], e comparecer ao local do exame no dia e horário agendado com documento oficial com foto, cartão do SUS, comprovante de endereço e o comprovante de agendamento (impresso ou no celular).As vagas são limitadas e não é preciso pedido médico para realizar os exames.Os exames de ultrassom são destinados a mulheres de qualquer idade, a mamografia, no entanto, será realizada apenas em mulheres com idade a partir de 50 anos.Caravana Saúde em MovimentoMamografia: mulheres com idade a partir de 50 anosUltrassom transvaginal e de mama: todas as idadesData dos exames: 27, 28, 29/03, 3, 4 e 5/04/2025Apresentar: documento oficial com foto, cartão do SUS, comprovante de endereço e comprovante de agendamento (impresso ou no celular)Não precisa pedido médicoPara o ultrassom transvaginal recomenda-se estar com a bexiga vaziaO exame será feito no dia e horário agendadoVagas limitadas