Em Cotia, 9 vias receberão serviços de pavimentação, infraestrutura e sinalização; veja quais

Cronograma, que deve contemplar 3,8 mil metros de vias, foi divulgado hoje pela gestão municipal

Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia divulgou nesta quarta-feira (26) o cronograma de pavimentação e infraestrutura de nove vias na cidade. O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Recapeamento, reparo profundo, reparo e construção de guia, sarjeta e sarjetão, drenagem (reformas de bocas de lobo) e sinalização viária horizontal e vertical.



Rua Kumamoto – Nakamura Park (334,93m)

Recapeamento, reparo profundo, reparo e construção de guia e sarjeta e sinalização viária horizontal e vertical.



Rua Roraima – Jardim Rosalina (120m)

Recapeamento, reparo de guia e sarjeta e sinalização viária horizontal e vertical.



Avenida Vasco Massafeli – Jardim Maria Tereza (780m)

Recapeamento, reparo profundo, reparo e construção de guia, sarjeta e sarjetão, drenagem (reforma e construção de boas de lobo), calçadas em alguns trechos, rampas de acessibilidade e sinalização viária horizontal e vertical.



Rua Guarani – Jardim Rosalina (200m)

Recapeamento, reparo profundo, reparo de guia e sarjeta, drenagem (reforma de bocas de lobo) e sinalização viária horizontal e vertical.



Estrada Macapá – Jardim Maria Tereza (318,24m)

Recapeamento, Reparo profundo, reparo de guia, sarjeta e sarjetão, drenagem (reforma de bocas de lobo) e sinalização viária horizontal e vertical.



Rua Rondônia – Jardim Rosalina (545,78m)

Recapeamento, reparo profundo, reparo de guia, sarjeta e sarjetão, drenagem (reforma de bocas de lobo) e sinalização viária horizontal e vertical.



Rua Tupi – Jardim Rosalina (200m)

Recapeamento, reparo de guia, sarjeta e sarjetão e sinalização viária horizontal e vertical.



Rua Amapá – Jardim Rosalina (560m)

Recapeamento, reparo profundo, reparo e construção de guia, sarjeta e sarjetão, drenagem (reforma de bocas de lobo) e sinalização viária horizontal e vertical.

De acordo com a prefeitura, mais de 3.800 metros lineares de vias serão pavimentados. Além do asfalto, haverá reparos na infraestrutura urbana, fresagem e implantação de sinalização viária horizontal e vertical. Em algumas vias, será feito reparo profundo no pavimento e implantação de drenagem.Os trabalhos, de acordo com a administração municipal, começaram pelas ruas Tupi, no bairro Jardim Rosalina, onde as equipes já estão realizando os reparos na infraestrutura de guia, sarjeta e sarjetão, e Roraima, que também fica no Jardim Rosalina, que, após os reparos nas guias e sarjetas, receberá novo asfalto e sinalização horizontal e vertical.