“Reviver a nostalgia”: Itapevi realiza encontro de carros antigos neste final de semana

Evento gratuito contará com mais de 400 carros, música ao vivo e uma praça de alimentação

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi

A 8ª edição do Encontro de Carros Antigos de Itapevi promete reviver a nostalgia dos automóveis que marcaram diversas épocas.



O evento acontecerá neste domingo (30), das 8h às 14h, no estacionamento do Parque da Cidade (Rua Dimarães Antônio Sandei, s/nº - Cidade Saúde).Com entrada gratuita, a programação inclui a exposição com expectativa de mais de 400 carros, música ao vivo e uma praça de alimentação.Além disso, a população poderá curtir shows de bandas e DJs. O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade.Este evento, que já se tornou tradicional na cidade, visa estimular a cultura do antigomobilismo, promover o turismo local e oferecer um evento familiar com diversão para todas as idades.A praça de alimentação contará com opções de chope artesanal, hambúrgueres, doces e outros pratos. O espaço terá ainda ambulâncias, banheiros químico e segurança da GCM.Os shows começam às 8h com bandas e DJ, que animarão o público até as 13h. O evento é uma excelente oportunidade para prestigiar a cultura local e celebrar o aniversário da cidade em um ambiente acolhedor e descontraído.Apresentação a partir das 8h:- Crys e os Rockers (Classic e Pop Rock)- Pé de Cachorro (Pop e Classic Rock)- Fire n Angel (Classic Rock)- Marcião Pignatari e os Takeus (Blues e Classic Rock)- DJ Diogo Moreschi