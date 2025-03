Cotia oferece curso para quem busca o 1º emprego e recolocação no mercado de trabalho

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março; saiba mais

Inscrições podem ser feitas presencialmente no PAT, que fica no Centro Administrativo, ou online. Foto: Google Street Views

Estão abertas as inscrições para o programa ‘Meu Emprego – Trabalho em Equipe’ que acontecerá em Cotia.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março de 2025, presencialmente, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia, localizado na rua Jorge Caixe, 306 A, térreo, Jardim Nomura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ouO curso do programa ‘Meu Emprego – Trabalho em Equipe’ em Cotia é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia com a Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico.Podem participar pessoas com idade a partir e 16 anos. Durante a capacitação, os participantes vão receber orientações, preparo e qualificação para buscarem o primeiro emprego e para recolocação no mercado de trabalho.Técnicas para elaboração de currículo, preparação para entrevistas, desenvolvimento de habilidades e competências, técnicas para procurar emprego, planejamento financeiro, além de fazerem simulados de testes que são aplicados por empregadores, entre outros.Programa ‘Meu Emprego – Trabalho em Equipe’Inscrição até: 20 de março de 2025Público: Pessoas com idade a partir de 16 anosObjetivo: capacitação para buscar o primeiro emprego e para recolocação no mercado de trabalhoInscrição on-line:Inscrição presencial: PAT de Cotia (rua Jorge Caixe, 306 A – Térreo, Jd. Nomura)Gratuito