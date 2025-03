Uma morte, 330 árvores caídas e 74 mil imóveis sem luz: os estragos do temporal em SP

A Zona Oeste foi a região mais atingida pela tempestade dessa quarta-feira (12); veja o balanço dos estragos

Taxista de 43 anos morreu após a queda de uma árvore sobre seu carro. Foto: Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (12), São Paulo foi surpreendida por um forte temporal que deixou um rastro de destruição pela cidade.

OUTROS ESTRAGOS



Na Rua Artur de Azevedo, na região de Pinheiros, outra árvore caiu em cima de dois veículos deixando três pessoas feridas, segundo informações da Defesa Civil de São Paulo. No mesmo endereço, parte do teto de um restaurante desabou.





AULAS SUSPENSAS



As aulas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus Higienópolis, foram suspensas na noite de quarta e na manhã desta quinta em razão da queda de galhos no prédio. Os alunos do Colégio Mackenzie também estão sem aula.

Com a queda de 330 árvores, alagamentos, falta de energia elétrica e até mesmo uma vítima fatal, a capital paulista se viu em um cenário caótico.A Zona Oeste foi a região mais afetada, com 110 árvores derrubadas, enquanto a área central lamentou a perda de um taxista de 43 anos, vítima de um acidente causado pela queda de uma árvore.Os bairros de Pinheiros e Lapa também contabilizaram um alto número de árvores caídas, evidenciando a força do temporal.Ventos fortes de até 62,9 km/h, granizo e chuvas intensas surpreenderam os moradores, revelando a vulnerabilidade da cidade a eventos climáticos extremos.Mesmo após a prefeitura receber um prêmio da ONU pelo manejo sustentável das árvores urbanas, São Paulo mostrou que ainda tem muito a enfrentar quando se trata de fenômenos climáticos.A tempestade ainda deixou uma vítima fatal. O taxista Elton Ferreira de Oliveira morreu após uma árvore cair sobre seu veículo na Avenida Senador Queirós, no Centro. No momento do acidente, ele transportava dois passageiros chineses, mãe e filho.