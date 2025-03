Por que Cotia não recebeu vacina contra a dengue? Veja os critérios do governo federal

Sete cidades da região já estão aplicando a 1ª e 2ª doses; veja o que disse o Ministério da Saúde ao Cotia e Cia

Foto: Divulgação / Governo de SP

A campanha de imunização contra a dengue segue em andamento em 392 municípios paulistas, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS).





MUNICÍPIO COBERTURA DA 1ª DOSE COBERTURA DA 2ª DOSE BARUERI 21,12% 4,86% CARAPICUIBA 19,86% 5,25% ITAPEVI 12,30% 2,59% JANDIRA 10,01% 2,39% OSASCO 23,84% 7,34% PIRAPORA DO BOM JESUS 18,52% 3,56% SANTANA DE PARNAIBA 22,35% 7,75%



POR QUE COTIA NÃO RECEBEU O IMUNIZANTE?



Cotia e Cia questionou o Ministério da Saúde (MS) o motivo de a cidade de Cotia não ter recebido, ainda, as doses da vacina contra a dengue.



Em nota, o MS explicou que acordou, em conjunto com o Conass e o Conasems — órgãos representantes de secretarias de Saúde de estados e municípios —, os critérios para a definição dos municípios que irão receber as doses, seguindo as recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da OMS.



“As vacinas são destinadas a regiões de saúde com municípios de grande porte, com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas nos últimos meses”, disse, argumentando que Cotia não se encaixa nesse quadro.



Segundo levantamento feito pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde, Cotia confirmou, até esta quinta-feira (6), 58 casos de dengue. Nenhuma morte foi registrada e a cidade não se encontra em estado de emergência, de acordo com a pasta estadual.



O MS ainda afirmou que a vacina, devido à baixa disponibilidade para aquisição, não é a principal estratégia. “A prevenção continua sendo a ação mais eficaz contra a dengue. Para isso, o Ministério da Saúde lançou o Plano de Ação para Redução da Dengue e Outras Arboviroses, em parceria com estados, municípios e organizações”.



Segundo o MS, a iniciativa prevê a intensificação do controle vetorial do Aedes aegypti com tecnologias como o método Wolbachia, Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDLs) em áreas de difícil acesso e a Técnica do Inseto Estéril por Irradiação (TIE-Irradiado) em aldeias indígenas, além da borrifação residual em imóveis públicos com grande circulação de pessoas.

Desde o início da vacinação, em fevereiro de 2024, até o dia 19 de fevereiro de 2025, foram administradas no estado de SP um total de 670.936 primeiras doses e 268.665 segundas doses, correspondendo a cobertura de 27,91% e 11,18%, respectivamente.Até quarta-feira da semana passada (26), foram confirmados 158 mil casos de dengue e 140 óbitos, entre eles o falecimento de duas crianças.Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica indicando que os estados poderiam, conforme a validade dos imunizantes, ampliar a faixa etária para a vacinação contra a dengue.Como resultado, 16 cidades do estado expandiram a faixa etária, agora incluindo o público de 4 a 59 anos. As cidades contempladas são: Santa Branca, Quintana, Macatuba, Agudos, Bariri, Mineiros do Tietê, Lençóis Paulista, Jaú e Capela do Alto.Além disso, os municípios de Reginópolis, Pederneiras, Balbinos, Presidente Alves, Restinga e Lupércio expandiram a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos.Na região, sete municípios já receberam a vacina contra a dengue. São eles: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Osasco, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.Confira a cobertura vacinal no quadro abaixo: