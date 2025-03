Aniversário de Cotia: confira como fica o expediente nas repartições públicas do município

Feriado será na próxima quarta-feira, dia 2 de abril

Foto: Prefeitura de Cotia

Na próxima quarta-feira (2), Cotia completará 169 anos de emancipação político-administrativa, portanto, é feriado municipal.

Com isso, não haverá expediente nas repartições públicas municipais.Segundo a prefeitura, funcionarão apenas os serviços essenciais de Pronto Atendimento, UPA e SAMU 192 (urgência e emergência) e segurança pública (Guarda Civil – 153), além da Defesa Civil – 199.A feira noturna de Cotia, que aconteceria na quarta-feira a partir das 17h,que acontecerá no recinto em frente à Prefeitura,Na quinta-feira, 3 de abril, o expediente municipal será retomado, normalmente, em todas as repartições públicas.