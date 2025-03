Aniversário de Cotia terá shows de rock, rap, sertanejo e MPB com artistas locais

Comemorações fecham com o show do cantor Péricles; confira a programação completa

Shows ocorrerão no recinto em frente à prefeitura. Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia divulgou hoje (27) a programação completa do aniversário de 169 anos da cidade, que acontece na próxima quarta-feira (2).

10h15: Apresentação Roda de Capoeira – Mestre Jaguara e Mestrando Edinho

10h45: Aulão de Ritmos – prof.ª Tamires



Show de aniversário

Local: Recinto em frente à Prefeitura de Cotia

Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jardim Nomura



13h – atividades para as crianças

15h – Lenny Araújo

15h45 – atrações para as crianças

16h45 – Grupo Sente a Vibe

17h30 – Amanda NegraSim

18h15 – Vim de Marte

19h – Elvis Nunes

20h – Cantor Péricles

Tanto a Praça da Matriz, na parte da manhã, quanto o recinto em frente à Prefeitura, à tarde e à noite, receberão atividades gratuitas e abertas à população.As comemorações fecham com o show do cantor Péricles, a partir das 20h. O evento é gratuito.A programação na Praça da Matriz começa a partir das 8h e será realizada pela Secretaria de Esportes e da Juventude.Até o meio-dia, o projeto ‘Movimente-se’ contará com aulão de alongamento, dança e ritmos e apresentações esportivas de Ginástica Rítmica, Muay Thay e Capoeira.A partir das 13h, as comemorações acontecem no recinto em frente à Prefeitura. Serão diversas atrações e apresentações gratuitas disponíveis para as crianças aproveitarem.Além disso, o palco montado no espaço receberá, a partir das 15h, shows dos artistas locais: Lenny Araújo, Grupo Sente a Vibe, Amanda NegraSim, Vim de Marte e Elvis Nunes.Dia 2 de abril de 2025 (quarta-feira)Projeto Movimente-seLocal: Praça da MatrizEndereço: Rua Senador Feijó, 12, CentroDas 8h às 12h8h: Abertura8h15: Aulão de Alongamento – prof.ª Suely8h45: Apresentação Ginástica Rítmica – Lourdes9h15: Aulão de Dança – prof.ª Vanessa9h45: Aulão de Muay Thai – prof. Muralha