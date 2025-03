PM flagra descarte irregular de entulho em bairro de Cotia

Homem foi abordado enquanto conduzia um caminhão Ford Cargo branco no interior do terreno

Foto: PMSP

Um homem foi flagrado descartando entulho de forma irregular em um terreno, conhecido como “bota-fora”, localizado no Jardim da Glória, em Cotia.

O flagrante ocorreu nessa quarta-feira (26) por policiais militares do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental.O homem foi abordado enquanto conduzia um caminhão Ford Cargo branco no interior do terreno.A ocorrência foi apresentada na Delegacia do Meio Ambiente de Barueri.