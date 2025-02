Wellington Formiga anuncia mudança no secretariado em Cotia; Veja quem saiu e quem entrou

Os novos integrantes chegam ao governo de Formiga menos de 50 dias após a posse, em 1º de janeiro.





O prefeito de Cotia Welington Formiga (PDT) anunciou nesta quarta-feira (19) mudança no seu secretariado. Os novos nomes foram divulgados em seu instagram.

Veja abaixo as mudanças em cada secretaria:

Secretaria de Governo - O vereador Dr. Castor de Andrade deixou o cargo de secretário de governo e voltou para Câmara. Em seu lugar assumiu Dr Édson.

Secretaria de Transportes e Mobilidade - Marcos Nena que deixou o cargo de vereador por conta da volta de Dr. Castor para a Câmara assume o cargo de secretário de transportes e mobilidade. Dr. Guilherme Ruiz deixa o cargo de secretário na pasta e assume o cargo de adjunto.

Desenvolvimento Social - Dr. César Rossi deixou o cargo de secretário. O vereador Dr. Silvio Cabral assume a titularidade da pasta.

Emprego e Renda - Marcos Antonio deixou o cargo de adjunto e Dr. César Rossi assumiu em seu lugar.

Secretaria da Fazenda e Planejamento - Dr. Edson deixou o cargo de secretário adjunto para assumir a secretaria de governo. Tancredo Rodrigues entra em seu lugar.

Cultura e Lazer - Eduardo Mascarenhas deixou o cargo de secretário adjunto. Em seu lugar assumiu Vavá de Oliveira, que até então era chefe de gabinete.

Ainda no Instagram, o chefe do executivo citou a câmara como uma das justificativas para as mudanças "como elegemos apenas 4 vereadores do PDT foi preciso articular e muito! Na Câmara Municipal temos de 17 vereadores, para aprovar Tarifa Zero, um novo Plano Diretor, tantos outros projetos importantes temos que ter a maioria na Câmara."

Por fim o prefeito ainda citou as antigas gestões "".