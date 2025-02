Poupa Shopping Cotia oferece estacionamento gratuito no horário do almoço

O PoupaShopping Cotia fica localizado na Av. Nossa Sra. de Fátima, 833 - Vila Monte Serrat.

Cotia oferece estacionamento gratuito das 11h45 às 14h30 para os clientes que consomem nas lojas da praça de alimentação. Isso mesmo, sua pausa para o almoço ainda mais vantajosa!Para garantir a gratuidade, basta apresentar o comprovante de consumo no caixa do estacionamento. Assim, você aproveita o melhor da gastronomia do shopping sem se preocupar com a taxa de estacionamento.Saboreie suas refeições favoritas e desfrute dessa vantagem exclusiva.