Cotia abre temporada de peneiras de futebol para os Jogos da Juventude; veja como participar

A Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia está com a temporada de peneiras do futebol masculino aberta para formação de equipe que representará a cidade nos Jogos da Juventude 2025, que acontecerão ainda no primeiro semestre.

Podem participar da seletiva jovens nascidos em 2007, 2008 e 2009.A peneira acontece até meados de março, todas as terças e quintas-feiras (exceto no dia 4/03), das 14h às 15h30, no campo do Complexo Esportivo Atalaia.Não é preciso realizar inscrição prévia, basta comparecer no local com RG (físico ou digital), estar vestindo camiseta, short, meião, caneleira e chuteira de society.Os jovens nascidos em 2009 deverão estar acompanhados de um responsável maior (com documento) na primeira avaliação.Peneira de Futebol – Seletiva os Jogos da Juventude 2025Dias de Peneira: Todas as terças e quintas-feiras (exceto dia 4/03/25) – até meados de marçoHorário: das 14h às 15h30Local: Complexo Esportivo do AtalaiaEndereço: Estr. Morro Grande (ao lado da UPA Atalaia)Público: Jovens (masculino) nascidos em 2007, 2008 e 2009*Documento: Apresentar RG físico ou digital (não precisa inscrição prévia)Traje: Camiseta, shorts, meião, caneleira e chuteira Society*Deverão estar acompanhados de um maior responsável na primeira avaliaçãoGratuito