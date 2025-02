Veículo pega fogo próximo ao Hospital de Cotia; VÍDEO

Ocorrência foi registrada no final da tarde desta quinta-feira (13)

Imagem: Redes Sociais

Um veículo pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (13) na Avenida Odair Pacheco Pedroso, próximo ao Hospital Regional de Cotia.





A avenida foi interditada.





Pelas imagens, é possível ver o veículo em chamas na avenida, no sentido hospital. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estão no local. Os Bombeiros foram acionados.Por enquanto, não há informações sobre feridos e nem sobre as causas do incidente.