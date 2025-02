Governo de SP decreta emergência para dengue; saiba como está a situação em Cotia

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 225 municípios paulistas já atingiram mais de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes

Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo decretou nesta quarta-feira (19) situação de emergência em saúde pública no estado em razão da epidemia por dengue.

ADL (método de amostragem de densidade de larvas de mosquito para avaliação do risco epidêmico);

Rotina de inspeções em residências para prevenção e controle de larvas de mosquitos;

Atendimento de notificações e denúncias de munícipes (ouvidoria ou vigilancia.ambiental@cotia.sp.gov.br);

Inspeções em pontos estratégicos e imóveis especiais;

Manutenção de armadilhas;

Educação em saúde (para responsabilizar os moradores da manutenção das residências e formas de prevenção);

Bloqueio dos casos positivos de dengue notificados e

Bloqueio de nebulização

A medida foi anunciada pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, durante reunião do Centro de Operações de Emergências para as arboviroses, na capital paulista.Paiva anunciou também, durante coletiva de imprensa, o aumento do financiamento para internações de pacientes com dengue.De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 225 municípios paulistas já atingiram mais de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes.O decreto, de acordo com o governo, facilita o acesso das cidades a recursos federais e estaduais.Cada gestão municipal, a partir da análise de seu cenário epidemiológico, poderá utilizar a medida estadual para decretar emergência em âmbito local., destacou o secretário.A cidade de Cotia, até esta quarta-feira (19), registrou 20 casos de dengue, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde.Há outros 15 casos em investigação e nenhum óbito registrado.