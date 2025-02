Vídeo mostra casas tomadas por lama após barranco ceder em condomínio de Cotia

Segundo a Defesa Civil de Cotia, 12 pessoas ficaram desalojadas; veja as imagens obtidas pelo Cotia e Cia

Imagens compartilhadas com o Cotia e Cia

após um barranco ceder e atingi-las na madrugada de domingo (2). Ninguém ficou ferido. Quatro casas do residencial Reserva Magnólia, situado no Jardim Colibri, em Cotia, ficaram tomadas por lamaNinguém ficou ferido.

Segundo os moradores, houve queda de uma árvore e, depois, o desabamento do muro. Segundo a Defesa Civil de Cotia, 12 pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casa de parentes.Imagens obtidas pelomostram as residências tomadas pela lama. Pelas imagens, é possível ver móveis, eletrodomésticos e pertences pessoais completamente sujos de barro. Moradores, com auxílio de vizinhos, trabalharam para limpar os móveis e salvar o que fosse possível.De acordo com a prefeitura, as quatro residências atingidas foram interditadas. Ainda há previsão de chuvas fortes até quarta-feira (5).Veja o vídeo abaixo: