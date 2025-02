Estudo destaca Cotia entre as cidades que mais investiram na Educação nos últimos anos

Pesquisa conduzida pela MacroPlan Analytics foi divulgada pela IstoÉ nesse domingo (2)

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

As cidades de Cotia, Barueri, Osasco e Jundiaí se destacaram entre as que mais investiram e progrediram no campo da Educação. É o que revela o estudo “Desafios da Gestão Municipal”, conduzido pela MacroPlan Analytics e divulgada pela IstoÉ nesse domingo (2).

As cidades de Barueri, Cotia, Osasco e Jundiaí mostram que investimentos contínuos e bem direcionados no setor educacional podem elevar significativamente o bem-estar social. Elas ilustram que é possível, com políticas públicas adequadas e um olhar atento às necessidades locais, criar um sistema educacional que não apenas retém estudantes, mas também os motiva a continuar aprendendo

De acordo com o estudo, que fez uso do Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM) para analisar indicadores, Cotia, Osasco e Jundiaí, embora enfrentem desafios únicos, “mostraram avanços significativos”, particularmente no aumento das matrículas escolares.Conforme a pesquisa, Cotia se destacou por um crescimento de 215,4% nas matrículas em creches entre os anos de 2010 e 2023.diz trecho da reportagem.