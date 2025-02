Bairros em Cotia voltam a enfrentar problema com coleta de lixo; veja o que disse a prefeitura

Nota enviada ao Cotia e Cia garante que coleta será normalizada com a aquisição de 5 novos caminhões; veja

Acúmulo de lixo no Jd Arco Íris. Bairro estpa sem coleta há uma semana. Foto enviada por moradora

Alguns bairros em Cotia estão novamente enfrentando problema com a coleta de lixo. É o caso do Jardim Arco Íris, Santana, Caiapiá, bairros da região central da cidade, além de algumas regiões de Caucaia do Alto e Granja Viana.

No final de 2024 até o início deste ano, oDesta vez, a prefeitura disse em nota que nesta semana a empresa responsável pela coleta de lixo recebeu mais cinco caminhões para percorrer os bairros,Ao Cotia e Cia, a administração municipal salientou que segue em conversas frequentes com os responsáveis pela empresa