Alerta falso de terremoto deixa moradores de Cotia e região assustados

Nenhum tremor foi registrado na região, mas a falha gerou preocupação e se tornou um dos assuntos mais buscados no Google

Foto: Reprodução

Um erro no Sistema de Alertas de Terremotos do Android fez com que moradores de Cotia e região recebessem, na madrugada desta sexta-feira (14) uma notificação de terremoto. Nenhum tremor foi registrado na região, mas a falha gerou preocupação e se tornou um dos assuntos mais buscados no Google.

O alerta indicava um suposto abalo sísmico de magnitude 5,5 no litoral de São Paulo, com epicentro em Ubatuba. No entanto, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou que não houve nenhum registro de atividade sísmica no local.O Google, responsável pelo sistema Android, possui há anos iniciativas para detectar terremotos e rapidamente exibir nos smartphones das pessoas. A ideia é que as pessoas na região afetada pelo abalo sejam avisadas o quanto antes para que possam tomar as devidas providências, como se abrigar em locais seguros.Essa funcionalidade faz parte do Serviço de Localização de Emergência do Android (ELS), implementado pelo Google desde 2016. O objetivo é reduzir o tempo de resposta a emergências e fornecer informações rápidas e precisas sobre eventos sísmicos.No entanto, a falha desta sexta-feira levanta questionamentos sobre a confiabilidade do sistema, já que notificações falsas podem gerar pânico desnecessário entre os usuários.O Google ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.