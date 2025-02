SP anuncia R$ 64 milhões de apoio para planos de drenagem em Cotia e outras cidades

Anúncio foi feito nessa segunda-feira (3) no Palácio dos Bandeirantes; prefeito Welington Formiga participou da reunião

Foto: Governo de SP

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta segunda-feira (3) apoio aos municípios para a elaboração de planos de drenagem. O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes em reunião com 53 prefeitos, entre eles, o de Cotia.

Segundo o governo, as prefeituras podem acessar R$ 64 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para aplicação em projetos básicos, executivos e obras de drenagem.Tarcísio citou ainda a criação de uma linha de crédito da Desenvolve SP focada especificamente em projetos de drenagem e a liberação de verba para serviços emergenciais por meio da Defesa Civil a partir dos pedidos feitos pelos municípios., disse.Dados do Plano Estadual de Saneamento Básico mostram que, dos 645 municípios do Estado, apenas 130 possuem planos municipais específicos de drenagem., disse a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende.A Defesa Civil de Cotia informou nesta segunda-feira, em nota enviada ao Cotia e Cia, que registrou cinco pontos de alagamento no final de semana na cidade. Um deles, foi na tarde de sábado (1º),Houve também deslizamentos em alguns pontos do município, sendo que o caso mais grave foi anotado no Jardim Colibri,, completou a nota.