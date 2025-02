Grupos de ciclistas discutem ações de incentivo ao esporte em Cotia; conheça as propostas

Reunião na Câmara Municipal de Cotia. Foto: Reprodução

Por Daniel Harzer



A reunião foi solicitada pelo vereador Eduardo Nascimento (PSB). O parlamentar se colocou à disposição dos grupos e disse que apresentaria as pautas ao Poder Executivo.



Entre as decisões, ficou agendada, para o dia 06 de abril, às 8h, uma audiência pública na Câmara de Cotia.



Antes, no dia 16 de março, os grupos devem se reunir para a criação de um plano para o ciclismo 2025.



ALGUMAS PROPOSTAS APRESENTADAS



Durante o encontro, foram apresentadas as seguintes propostas:



Criação de duas rotas de cicloturismo: Cotia X Caucaia, sem passar pela Rodovia Raposo Tavares e a Estrada de Caucaia; e rota Cotia X Granja Viana, passando pelos parques da região;

Pedais Solidários: força-tarefa para divulgação de eventos e ações sociais;

Semana do Ciclismo: Programa para envolver toda a cidade com atividades voltadas para a modalidade;

Convidar a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude para apoiar os eventos que os grupos já realizam;

Rota Clicoturismo Mata Atlântica: Possibilidade de incluir o acesso à Represa do Morro Grande para fomentar o turismo local. Hoje a Represa é administrada pela Sabesp e o acesso é restrito.





O QUE EXISTE HOJE EM COTIA PARA OS CICLISTAS





Em agosto de 2023, foi inaugurada a extensão de 32 km do 'Circuito de Clicoturismo Mata Atlântica' na cidade de Cotia.





O trecho tem início no Parque Cemucam e percorre pontos turísticos, como: Templo Odsal Ling, Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Centro de Mergulho Evidive, Sítio do Padre Inácio (Iphan) e pela Reserva Morro Grande.





O percurso é considerado grau dificuldade moderado e pode ser realizado a qualquer dia e horário.



Foto: Juliano Barbosa







