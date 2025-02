Shopping Central Park anuncia inauguração de 4 lojas; veja quais são

Neste mês de fevereiro, o público ganha novas operações que ampliam a diversidade de opções de compras e entretenimentos

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, continua a apresentar novidades para toda a região.



Já no próximo dia 14 de fevereiro, a loja Doce Algodão será inaugurada. A unidade oferece artigos de cama, mesa e banho. No dia da abertura, haverá 30% de desconto em toda a loja. É a chance de dar uma cara nova à casa com novos itens, mudando o visual do lar, tudo com preços mais em conta.



Na área de esporte, o Shopping Central Park recebe uma novidade em breve. A Soccer Destination é focada em artigos para futebol como camisas oficiais, chuteiras, luvas, bolas, óculos, moletons e demais itens. A unidade vai oferecer os melhores produtos no segmento esportivo, com variedades e itens originais.



E quem inaugura em breve sua unidade é a Kopenhagen. A marca de chocolates finos se destaca desde sabores clássicos até opções sem lactose ou açúcar. O público do Shopping Central Park encontrará uma linha completa de produtos, como chocolates ao leite, amargos, brancos, recheados, crocantes, em bombom e em tabletes. Os produtos são presentes para todas as datas comemorativas.



“Com as novas inaugurações, o Shopping Central Park reforça o seu objetivo de ser um centro de compras completo, diversificando o seu mix e oferecendo satisfação, conforto e comodidade aos seus clientes”, comenta Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.

No segmento de beleza e cosméticos, a Estilo Make já opera no empreendimento. A loja busca “levar a felicidade em forma de maquiagem”, com produtos de estética como batons, gloss, clareadores faciais, bases, blushes, hidratantes e demais acessórios para cuidados pessoais.