Semana do Cinema começa nesta quinta em Cotia com ingressos por R$ 10

Ingressos com preços promocionais já estão à venda; saiba como adquirir

Imagem ilustrativa

A Semana do Cinema, em que as principais redes do Brasil ofertam preços promocionais, começa nesta quinta-feira (6) e dura até o dia 13. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 10 (ao comprar pelo site, é acrescentado o valor da taxa).









Em Cotia, as redes Cinemark, no Shopping Granja Vianna, e Cineflix, no Open Mall The Square, aderiram à programação.Entre os longas em cartaz, há indicados ao Oscar, a exemplo de “Emília Perez” e o brasileiro “Ainda Estou Aqui”. "Mufasa", "O Auto Da Compadecida 2", "Sonic 3", "Conclave" e "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa" também estão disponíveis. É possível conferir os horários no site de cada empresa.Quantos às ofertas, na Cinemark, o valor promocional é válido para sessões 2D, 3D e XD. Para salas prime e poltronas D-BOX, o valor é de R$20 - exceto nos cinemas de Cidade Jardim e Village Mall, em São Paulo. A venda dos combos de pipoca começa a partir do dia 06.Na Cineflix, a promoção é válida para todos os filmes em cartaz. O ingresso fica por R$ 10 e o combo médio, R$ 29,90.