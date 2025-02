Os 4 projetos de leis apresentados pelo vereador Frota na 1ª sessão de 2025

Dos 4 projetos, 3 são voltados para mulheres; confira

Vereador Alexandre Frota. Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia realizou hoje (4) a primeira sessão ordinária de 2025 após um período de quase dois meses de recesso parlamentar.

Ao todo, quatro projetos de leis foram lidos. Os 4 de autoria do vereador Alexandre Frota (PDT).Com esse projeto, Frota propõe espaços públicos, com serviços especializados e multidisciplinares, de atendimento às mulheres em situação de violênciaSegundo o texto, o projeto garante às mães atípicas, especificamente de filhos autistas, atendimento por videoconferência de psiquiatras e terapeutas em casos de dificuldades em atendimentos presenciais. O mesmo vale para mães atípicas vítimas de violência, onde terão atendimento por videoconferência por órgãos vinculados à Segurança PublicaO programa apresentado no projeto visa atender as mulheres que estão desempregadas e/ou que trabalhe no mercado informal. O Poder Executivo ficaria responsável por celebrar convênios com universidades, empresas e organizaçõesO quarto e último projeto apresentado pelo vereador visa criar a carteirinha de identificação para pessoas acometidas por AVC (Acidente Vascular Cerebral), com o objetivo de obter atendimento prioritário e direitos específicosTodos os projetos foram lidos e devem ser votados nas próximas sessões, que ocorrem todas as terças-feiras, às 10h.