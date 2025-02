Motorista morre após grave acidente entre dois carros na estrada de Caucaia do Alto

Ocorrência foi registrada na noite dessa segunda-feira (3); homem de 58 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Imagem: Aconteceu em Cotia e Região

Um motorista de 58 anos morreu após se envolver em um acidente grave na Avenida Ivo Mario Isaac Pires (estrada de Caucaia do Alto), na noite dessa segunda-feira (3).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista que conduzia o veículo Ford Ka transitava em mão oposta na via, quando atravessou o canteiro central e colidiu de frente com outro carro, que estava ocupado por duas pessoas.O motorista do Ford Ka, identificado como José Edson Da Silva, foi socorrido em estado grave até o Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito na manhã desta terça-feira (4).O caso foi registrado como “Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor” no 1º Distrito Policial (DP) de Cotia, em Caucaia do Alto.