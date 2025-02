Quem é Sílvio Cabral, novo secretário de Desenvolvimento Social e das Periferias de Cotia

Cabral deixa a Câmara de Cotia para assumir o novo cargo; com sua saída, Celso Itiki volta para o Legislativo

Dr. Sílvio Cabral. Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia teve seu nome alterado por meio de decreto. A mudança foi feita pelo prefeito Welington Formiga (PDT). A pasta agora se chama Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Periferias. . A mudança foi feita pelo prefeito Welington Formiga (PDT). A pasta agora se chama Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Periferias.

Outra mudança também é do nome do titular da pasta. Quem assume o cargo no lugar do ex-secretário Dr. César Rossi é o Dr. Sílvio Cabral, que foi eleito vereador pelo PSD nas eleições passadas.Com a saída de Cabral da Câmara,Sílvio Cabral foi eleito vereador de Cotia nas eleições de 2024 com 2.618 votos. Ele tem 45 anos, é pai de dois filhos e advogado há 22 anos.Cabral é especializado em direito urbanístico. Sua trajetória é marcada pela luta à moradia digna e regularização fundiária.Ele também foi presidente do Conselho da Cidade e do Conselho Municipal de Educação.Cabral coordenou ainda o Programa Minha Casa Minha Vida em Cotia, e por um ano e cinco meses, foi Coordenador de Regularização Fundiária Sustentável da Prefeitura de Cotia na gestão do prefeito Rogério Franco.