Litoral de SP tem 45 praias impróprias para banho no carnaval; veja lista

Das 45 praias impróprias para banho, nove estão no litoral norte e 36 na Baixada Santista

Foto: Governo de SP

As praias de São Paulo contam com monitoramento semanal da qualidade da água do mar com dados públicos que podem ser utilizados por quem vai curtir o Carnaval 2025 no litoral a partir desta sexta-feira (28).

O acompanhamento mostra quais praias são próprias para banho e as impróprias, onde o contato com a água deve ser evitado.De acordo com monitoramento da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, cidades como Caraguatatuba, no Litoral Norte, e Itanhaém, na Baixada Santista, devem receber cerca de 300 mil pessoas cada uma neste feriado.O Litoral de São Paulo está com 45 praias impróprias para banho, segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) atualizado nessa quinta-feira (27).Das 45 praias impróprias para banho, nove estão no litoral norte e 36 na Baixada Santista.As análises semanais são realizadas sobre densidade de bactérias fecais, como enterococos, presentes nas amostras de água coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas.Além das bactérias fecais, a presença de óleo, maré vermelha, floração de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água também podem tornar a praia imprópria para banho.São Lourenço (próximo ao Morro)Enseada (Vista Linda)Enseada (Col. Sesc)Enseada (Vista Linda)Enseada (Indaiá)Rio ItamambucaItaguá (dois pontos)Perequê-MirimPrainhaItaquandubaPerequêEnseada (Rua Chile)Balneário Jardim ReginaCentroBalneário GaivotaSuarãoSuarão AFPESPPraia dos PescadoresSonhoJardim CibratelJardim São FernandoParque BalneárioCampos ElíseosCentralVera CruzItaócaAgenor de CamposFlórida MirimVila São PauloPeruíbe (Icaraíba)Peruíbe (Avenida São João)Peruíbe (Balneário S.J. Batista)AviaçãoVila MirimMaracanãVila TupiVila CaiçaraBoqueirãoJosé Menino (Rua Olavo Bilac)ArrastãoPontal da CruzUnaMilionáriosGonzaguinha