PF prende 4 pessoas em Itapevi em operação contra o tráfico internacional de drogas

Polícia Federal também cumpriu mandado em Cotia; grupo criminoso é especializado em aliciar mulas para o tráfico de drogas

A Polícia Federal (PF) prendeu nessa terça-feira (4) quatro brasileiros em local que foi objeto de busca e apreensão, na cidade de Itapevi. As prisões ocorreram no âmbito da Operação Kabsulat, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em aliciar mulas para o tráfico de drogas.

Além de Itapevi, policiais federais também cumpriram mandado de busca e apreensão em Cotia. Segundo os agentes, os mandados visavam arrecadar dados e documentos que evidenciassem a participação de pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas, por meio do Aeroporto Internacional de SP/Guarulhos.As investigações relacionadas a esta ação tiveram início no mês de janeiro deste ano, a partir da prisão de um passageiro que pretendia embarcar em voo para a França, mas foi preso pelos policiais federais. O suspeito levava consigo mais de 1 kg de cocaína na forma de cápsulas.A partir de sua prisão, foi possível levantar indícios da participação de outras pessoas do grupo criminoso, que usariam uma residência e um comércio, nas cidades de Cotia e Itapevi, para a operacionalização do tráfico.Durante o cumprimento do mandado em Itapevi, policiais federais, ao chegarem no local, solicitaram que a porta fosse aberta, porém não foram atendidos, sendo obrigados a ingressar no imóvel pela lateral.As pessoas que estavam no local jogaram objetos pela janela, tentando descartá-los.Quando o ambiente foi controlado, foram encontrados no local um tablete com cocaína prensada e duas cápsulas com a mesma droga em seu interior, além de reservas para voos internacionais, medicamentos contra enjoo e outros petrechos, geralmente utilizados para facilitar a ingestão de cápsulas contendo cocaína e possibilitar a sua permanência no organismo por mais tempo.Foram presas quatro pessoas em flagrante, dois homens e duas mulheres, todos brasileiros, sendo que um deles já havia realizado viagem anterior para a França.