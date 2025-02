Colesterol em nível alto pode “vazar” pelas mãos? Entenda os riscos da dieta carnívora

Nutrição Modo On: Grazi Fernandes explica a condição que foi vivida por um norte americano que aderiu a uma dieta carnívora rigorosa; entenda os riscos e danos ao organismo que esse tipo de dieta pode causar

Foto: Reprodução / JAMA

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes: Todo mundo sabe dos riscos que o alto nível de colesterol pode provocar, como doenças cardiovasculares, infarto e AVC. O problema é que muitas vezes ele é silencioso e só nos damos conta quando recebemos o diagnóstico médico após exames de sangue. Todo mundo sabe dos riscos que o alto nível de colesterol pode provocar, como doenças cardiovasculares, infarto e AVC. O problema é que muitas vezes ele é silencioso e só nos damos conta quando recebemos o diagnóstico médico após exames de sangue.

Prefira gorduras boas como oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas), abacate, óleos vegetais

Nunca negligencie frutas e vegetais, pois além de fibras que contribuirá para a saúde intestinal, este grupo fornece fatores fitoquímicos e antioxidantes capazes de prevenir canceres

Prefira sempre por cortes de carnes magras e menos gordurosas, como patinho ou peito de frango

Evite embutidos e processados

Mas você sabia que existe uma condição que pode revelar além dos exames os altos níveis de colesterol no sangue?Recentemente, um homem de 40 anos, morador da Flórida, EUA, apresentou placas amarelas de colesterol nas mãos, pés e cotovelos. O caso foi publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA).Essa condição é conhecida por Xantelasma, que são nódulos amarelados quando há excesso de colesterol e triglicérides no sangue, desta forma, o colesterol se acumula sobre os tecidos da pele, já que o corpo não consegue usá-lo de forma adequada, indicando uma condição extremamente elevada dos níveis de colesterol.Não é um “vazamento de gordura propriamente dito”, mas são nódulos amarelos com saliência.Analisando mais o estilo de vida, a dieta que o americano levava há 8 meses, conhecida como ‘’dieta carnívora’’, era baseada em 3 a 6 kg de queijo, 10 gramas de manteiga, que ele comia de forma isolada (isso mesmo, sem passar no pão, pura mesmo) e bifes com muita gordura. Resultado: níveis de colesterol 5x acima dos limites!O colesterol é um lipídio (gordura) importante ao organismo quando em níveis ideais, pois ele contribui com a produção de hormônios, produção de vitamina D, ácidos biliares, que contribuem para a digestão de gorduras. No entanto, seu excesso pode causar vários danos ao organismo, como é o caso da Dieta Carnívora, que é rica em gordura saturada, associada ao aumento do colesterol LDL (ruim) e aumentando as chances de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, AVC e infarto.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação é que o consumo de gordura saturada não ultrapasse 10% do total de calorias consumidas por dia. Por exemplo, se uma pessoa consome 2 mil calorias por dia, o limite de gordura saturada é de 22 gramas, por isso, a importância de aprender a ler rótulos e tabela nutricional.Ainda sobre a dieta carnívora, ela é muito deficiente em nutrientes, fatores antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras, o que pode prejudicar ainda mais a saúde intestinal, a médio e longo prazo.Vale salientar que a dieta carnívora não é a dieta cetogênica. Essa última é menos restritiva e ainda aceita alguns vegetais e frutas em seu cardápio.Se você procura saúde, emagrecimento e longevidade, faça o básico sem invenções e evite dietas malucas da moda da qual a ciência já cansou de provar que não faz bem!Por ora, acho bom firmar algumas ideias: