Cotia realiza atualização vacinal em 4 unidades de saúde neste fim de semana

Serão disponibilizadas doses das vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação – de acordo com o estoque disponível em cada unidade

Foto: Reprodução

A Secretaria de Saúde de Cotia realiza, neste sábado (8), uma ação de atualização vacinal em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.





Portão: Vasco Massafeli, 350 – Portão

ASSA: Rua Santo Antônio, 406 – Granja Viana

Caucaia do Alto: Roque Celestino Pires, 1.020 Atalaia: Praça Demetrio Calfat, 300

Serão disponibilizadas doses das vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação – de acordo com o estoque disponível em cada unidade.Participam da ação as UBSs do Atalaia, de Caucaia do Alto, do Portão e do ASSA.De acordo com a Secretaria, pessoas de todas as idades podem procurar uma das UBSs participantes da ação e ficar com as imunizações em dia. No caso das crianças é obrigatória a apresentação da caderneta de vacina para avaliação. Adultos que tiverem o cartão de vacina devem levar também, mas a falta do documento não é impeditivo para comparecer à UBS e fazer a atualização.Entre as vacinas disponibilizadas, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, está a da febre amarela, que deve ser aplicada em crianças e adultos. No caso de pessoas com 60+ anos, é preciso apresentar uma declaração médica. Dados do Ministério da Saúde mostram que a pior cobertura vacinal entre os cotianos menores de um ano idade é exatamente contra esta doença. Em 2024, apenas 63,67% das crianças foram imunizadas contra a doença.A Secretaria de Saúde orienta pais e responsáveis por filhos em idade escolar a aproveitarem este momento de retomada das aulas a iniciarem o ano letivo com as vacinas em dia e a família toda protegida de doenças.Dia 8 de fevereiro de 2025 (sábado)Das 9h às 16hDocumentosCrianças: obrigatório apresentar a caderneta de vacinaçãoAdultos: documento oficial e, se possível, cartão de vacina