"Golpe da mão fantasma": líder de quadrilha residia em mansão na Granja Viana, diz polícia

Homem foi preso nesta sexta-feira (28) pela Polícia Civil; ele confessou aos agentes que movimentou mais de R$ 50 milhões nos últimos anos

Foto: Polícia Civil

Um empresário que atua na cidade de Barueri foi preso nesta sexta-feira (28) em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele é apontado pela Polícia Civil como um dos líderes de uma quadrilha conhecida pelo "golpe da mão fantasma".

O suspeito, identificado com as iniciais E.l.S, de 39 anos, confessou para agentes que movimentou mais de R$ 50 milhões nos últimos anos, durante a segunda fase da operação Vida Dupla. As informações são do SBT News.De acordo com a reportagem, o investigado ostentava alto padrão de vida, possuindo escritório em um dos endereços comerciais mais exclusivos de Alphaville e residindo em uma mansão localizada em um condomínio de luxo na Granja Viana.Os policiais conseguiram prendê-lo após três dias de vigilância na capital paulista, além da apreensão de documentos e materiais relacionados ao golpe em um de seus escritórios.A equipe investigativa do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo – Deinter 5 – chegou até ele como resultado da primeira fase da operação, que cumpriu mandados judiciais nas cidades de São Paulo, Barueri, Jandira, Osasco e Sorocaba, em novembro do ano passado, depois que um um médico levou um golpe milionário.As investigações continuam com objetivo de identificar outros envolvidos. incluindo empresários e gerentes bancários transações ilícitas.O golpe da mão fantasma, também conhecido como golpe de acesso remoto, é uma técnica fraudulenta em que criminosos ganham acesso remoto ao dispositivo de uma vítima — como um celular, tablet ou computador — para realizar ações sem o conhecimento ou consentimento da pessoa. O nome “mão fantasma” vem da ideia de que o criminoso pode operar o dispositivo da vítima à distância, como se fosse uma “mão fantasma”, realizando transações financeiras, roubando dados pessoais e alterando configurações de segurança, sem que a vítima perceba.Esse golpe acontece quando a vítima, geralmente por meio de um link malicioso, é induzida a instalar um software de controle remoto ou fornecer permissões de acesso a um criminoso. O golpista, então, tem acesso ao dispositivo da vítima e pode monitorar atividades, realizar compras online, transferir dinheiro ou até mesmo roubar dados sensíveis, como senhas e informações bancárias.