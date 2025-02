Cotia estreia atendimentos no ‘castramóvel’ para cães e gatos; veja como vai funcionar

Ações ocorrerão em frente à prefeitura e na Praça dos Romeiros; serão castrados 50 cães e 100 gatos por dia; saiba mais

Foto: Secom

A Prefeitura de Cotia anunciou nesta sexta-feira (28) a programação do ‘castramóvel’ para cães e gatos.

Para participar, o munícipe deve realizar previamente uma inscrição.A ação será realizada nos dias 7 e 8 de março em frente à prefeitura, e no dia 9 na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.A castração será feita apenas em animais previamente inscritos. Para fazer a inscriçãoComo a quantidade de castrações é limitada, a prefeitura informou que o sistema deixará de emitir o protocolo quando as vagas forem supridas.Será preciso apresentar comprovante de inscrição no local da castração.De acordo com a administração, serão castrados 50 cães e 100 gatos de moradores de Cotia, em cada dia de ação, sendo que a castração dos cães começa às 7h30 e segue até as 10h, e dos gatos das 13h às 14h.O procedimento será realizado em machos e fêmeas com idade a partir de seis meses e que tenham pelo menos 1,2 Kg.A equipe de profissionais que participará da ação é composta por veterinários e técnicos, totalizando 16 integrantes especializados.No dia do procedimento, o responsável pelo animal deverá assinar um termo e levar o seu bichinho com oito horas de jejum completo. Também é necessário levar colar ou colete cirúrgico para o pós-operatório.Diante da limitação no número de animais atendidos por dia, a Secretaria de Saúde orienta os moradores a fazerem a inscrição apenas se tiverem disponibilidade de levar seu animal.Inscrições para Castração de Cães e GatosSistema trava as inscrições quando as vagas disponíveis foram preenchidasDia 7 de março 2025Local: Em frente à Prefeitura – av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. BahiaDia 8 de março de 2025Local: Em frente à Prefeitura – av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. BahiaDia 9 de março de 2025Local: Praça dos Romeiros, Caucaia do AltoCães: das 7h30 às 10hGatos: das 13h às 14h