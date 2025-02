Cotia convoca população para se vacinar contra a febre amarela neste final de semana

‘’Dia D’ de vacinação acontece em todo o estado; no mesmo dia, será realizada uma ação de multivacinação para atualização vacinal da população em geral

Foto: Governo de SP

Com o aumento no número de casos de febre amarela (FA) em todo o estado, a Secretaria de Estado da Saúde vai realizar o Dia D contra a febre amarela.

Cotia participa da mobilização marcada para este sábado (22), das 8h às 16h, na UBS Atalaia.A Secretaria de Saúde de Cotia também realizará uma ação de multivacinação para atualização vacinal da população em geral.Para receber a dose da vacina contra a febre amarela, ou para atualizar outras vacinas, é preciso apresentar documento oficial com foto e CPF – no caso das crianças, a caderneta de vacina é obrigatória.De acordo com a Secretaria de Saúde de Cotia, com a chegada do Carnaval, muitas pessoas devem entrar e sair de Cotia e é importante que a população esteja imunizada contra a FA e com todas as vacinas em dia.Caso o munícipe não tenha disponibilidade de ir à UBS Atalaia no dia 22/02, é possível comparecer nas UBSs Atalaia, Portão, Mirizola, ASSA e Caucaia do Alto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.O estado de São Paulo registrou 15 casos da doença em humanos – nenhum deles estava vacinado – , e nove evoluíram para óbito. A imunização é a medida mais eficaz de proteção contra a doença.De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os casos registrados aconteceram em grupos de pessoas que estavam em áreas de mata – aqueles que estavam vacinados não se contaminaram.O secretário de Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, informou que o exato já recebeu do Ministério da Saúde duas milhões de doses adicionais da vacina contra a febre amarela para a imunização no estado.Dia D contra a Febre Amarela e MultivacinaçãoDia 22 de fevereiro de 2025Horário das 8h às 16hLocal: UBS AtalaiaEndereço: Praça Demetrio Calfat, 300 – ao lado da UPA AtalaiaLevar documento oficial com foto e CPF (caderneta de vacina obrigatória para crianças)