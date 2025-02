Ginástica, boxe, futsal e mais: Cotia abre inscrições para 24 modalidades esportivas

Veja como realizar as inscrições

Foto: Prefeitura de Cotia

A partir desta terça-feira (4), a Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia inicia o período de rematrículas e matrículas para as modalidades esportivas oferecidas gratuitamente no Ginásio de Esportes. São oferecidas aulas em mais de 20 modalidades (veja relação no final da matéria).

Para quem não é matriculado, é necessário participar de uma aula experimental que pode ser agendada no ginásio, apenas com RG. Após a escolha e a participação na aula experimental as inscrições também acontecem no Ginásio de Esportes, que fica na rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura, e é preciso apresentar os seguintes documentos:– Atestado médico de aptidão física original (com no máximo três meses de emissão)– Duas fotos 3×4 recentes– Declaração escolar original (para menor de 18 anos)– Cópia do RG (crianças acima de oito anos) ou da Certidão de Nascimento (aceito no caso de menores de sete anos)– Cópia do CPF (acima de oito anos)– Cópia do título de eleitor (maiores de 18 anos)– Comprovante de endereço de Cotia– Cópia de documento com foto do responsável (no caso de menores de 18 anos)– Protocolo de aula experimental assinado pelo professor da modalidade escolhidaAs matrículas de menores de 18 anos deverão ser assinadas por um responsável maior.Para os alunos que já estavam matriculados em 2024, as atividades serão retomadas no próprio dia 4 de fevereiro. Nesse caso, os alunos precisam levar a carteirinha no mês do vencimento para rematrícula, atestado médico de aptidão física recente e declaração escolar (para menores de 18 anos).O atendimento no ginásio é feito de segunda a sexta-feira para novas matrículas e, de segunda a quinta-feira para rematrículas. O horário é sempre das 8h às 17h.Boxe (a partir de 13 anos)Capoeira (de 7 a 16 anos)Jiu-jitsu (5 a 17 anos)Judô (7 a 16 anos)Karatê (a partir de 5 anos)Krav magá (acima de 12 anos)Muay thai (acima de 10 anos)Kung fu (acima de 7 anos)Taekwondo (acima de 5 anos)Alongamento (a partir de 16 anos)Funcional (16 a 60+ anos)Ginástica (de 18 a 60+ anos)Pilates (a partir de 16 anos)Ginástica rítmica (de 4 a 8 anos)Yoga (15 a 59 anos)Balé (a partir de 7 anos)Zumba (de 15 a 59 anos)Atletismo (18 +)Basquete (10 a 18 anos)Handebol (7 a 21 anos)Vôlei (de 9 anos a sub 20)Tênis de mesa (a partir de 10 anos a 60+)Futsal masculino (7 a 16 anos)Futsal feminino (a partir de 10 anos)