Welington Formiga nomeia filha de ex-prefeito da cidade para cargo no Cotiaprev

Decreto foi publicado nesta segunda-feira (3)

Cotiaprev. Foto: Google Street Views

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), nomeou a filha do ex-prefeito da cidade Quinzinho Pedroso para cargo no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia (Cotiaprev).



Renata com seu pai Qunzinho Pedroso. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Renata, de 37 anos, obteve 1.566 votos nas eleições passadas para vereadora pelo partido Republicanos. Ela se apresentou nas urnas como 'Renata do Quinzinho’, em referência ao seu pai.



Nas eleições de 2020, Quinzinho retirou a sua candidatura à Prefeitura de Cotia para apoiar o então candidato Welington Formiga. Quinzinho exerceu dois mandatos como prefeito de Cotia, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008.





Segundo o, Renata Pedroso, que foi candidata a vereadora na chapa de Ângela Maluf nas eleições de 2024, ocupará o cargo de diretora de comunicação do Instituto.O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia (CotiaPrev) é uma autarquia municipal, sem fins lucrativos, que visa assegurar a aposentadoria e pensão aos servidores públicos do município.O CotiaPrev iniciou o atendimento em 2002, após a edição da Lei Municipal nº 1.150 de 28 de dezembro de 2001, que organizou o regime de previdência dos servidores da prefeitura, câmara, fundações e autarquias de Cotia e criou o Instituto de Previdência.Posteriormente, em 2008, a lei que instituiu o CotiaPrev foi atualizada pela Lei Municipal nº 1.448 de 11 de abril de 2008 em vigência atualmente.