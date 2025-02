Foragido da Justiça é preso após agredir esposa com filho no colo em Cotia

Homem foi localizado em um bar, depois de ter agredido física e verbalmente a sua companheira

Foto: Prefeitura de Cotia

Um homem foragido da Justiça foi capturado e preso pela ROMU da Guarda Civil Municipal de Cotia, nessa terça-feira (11), no bairro das Pitas.

O homem foi localizado em um bar, depois de ter agredido física e verbalmente a sua companheira.Segundo a mulher, o homem a teria agredido com chutes e pontapés depois de uma discussão em casa. Um bebê de sete meses estaria no colo da mulher quando a violência começou.A viatura da Guarda Civil estava em patrulhamento na região e se deparou com a vítima pedindo ajuda e relatando o ocorrido no interior do imóvel. O homem teria retirado o bebê do seu colo e a colocado para fora de casa sob xingamentos e mais agressões.Um vizinho ajudou a mulher e conseguiu pegar a criança. O agressor teria ido para um bar nas proximidades. A viatura que passava pelo local atendeu ao pedido de ajuda da mulher que indicou o bar em que o seu companheiro estaria. No local, a Guarda abordou o homem, durante a revista não foi localizado nada ilícito, no entanto, ao verificar os antecedentes, constatou-se que se tratava de um foragido.O homem foi detido e conduzido para a Delegacia de Cotia. A mulher foi levada para a Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri para registrar o boletim de ocorrência de violência doméstica/lesão corporal. Também foi emitida uma medida protetiva em favor da mulher e ela foi levada para a casa de familiares.