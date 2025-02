Shopping em Cotia se pronuncia após furto em loja de perfumes

Grupo de criminosos, formado por dois homens e duas mulheres, furtou R$ 7 mil de mercadorias da loja; crime foi flagrado por câmeras de segurança

Imagens do crime foram flagradas por uma câmera de segurança

um furto que ocorreu em uma loja de perfumes que fica dentro do empreendimento. O crime aconteceu por volta das 17h40 do último sábado (8). O Poupa Shopping, em Cotia, se pronunciou na noite dessa terça-feira (11) sobreO crime aconteceu por volta das 17h40 do último sábado (8).





Um grupo de criminosos, formado por dois homens e duas mulheres, furtou R$ 7 mil de mercadorias. Câmeras de segurança flagraram toda a açãoEm nota enviada para a imprensa, o Poupa Shopping informou que comunicouO centro de compras disse ainda quee queCotia e Cia teve acesso às imagens de uma câmera de segurança, que mostram o primeiro casal se aproximando da loja por volta das 16h20. O homem está com uma sacola pendurada em seu ombro. Ambos observam o movimento do shopping. É possível ver ainda o homem mexendo na porta da loja para danificá-la.Em seguida, o segundo casal aparece. Os quatro disfarçam e continuam observando o movimento. Depois, se afastam.Após pouco mais de uma hora, o segundo casal volta para frente do estabelecimento. Em determinado momento, o homem entra e começa a furtar os perfumes, que são colocados dentro de sua mochila. A mulher fica do lado de fora, olhando o movimento. A ação dura pouco mais de um minuto.Em depoimento na delegacia, a representante da loja disse que fechou o estabelecimento às 14h e que recebeu a informação sobre o furto às 18h32, por meio de uma cliente.A Polícia Militar foi acionada. Assim que a equipe chegou, a proprietária fez o levantamento de toda a mercadoria que havia sido furtada. De acordo com a vítima, não havia segurança no local no momento do crime.