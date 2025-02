Cotia anuncia convocação dos aprovados em concurso público na área da Educação

Ao Cotia e Cia, prefeitura explicou sobre a contratação temporária de auxiliares de classe nesta quarta e disse quando pretende chamar os aprovados em concurso

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Educação de Cotia anunciou nesta quarta-feira (12) que irá convocar os aprovados em concurso público para o preenchimento de vagas na área da Educação.

O chamamento vai ocorrer após umDe acordo com o projeto, serão 450 novos cargos, sendo 300 para auxiliares de classe e 150 para Professores de Educação Básica I (PEB I).Em nota enviada ao, a secretaria afirmou que a convocação vai ocorrer ainda nesta semana., afirmou.O concurso público foi realizado em março de 2024.A nota da Educação foi enviada aoapós a reportagem ter questionado a pasta sobre umaSegundo a publicação, os profissionais foram convocados nesta quarta-feira.recebeu, nesta semana, relatos de que, em algumas escolas, inspetores de alunos estariam sendo colocados em salas de aula para fazerem o “papel de auxiliar”, ficando com as crianças de inclusão escolar.Os nomes dos convocados para ocuparem o cargo de forma emergencial são de pessoas que realizaram um processo seletivo no ano de 2023. A contratação, segundo a Educação, é temporária.disse a pasta.