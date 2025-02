Região de Cotia ganha 10 novos ônibus intermunicipais; veja as linhas atendidas

Segundo a EMTU, a novidade melhora o deslocamento intermunicipal de cerca de 30 mil passageiros

Foto: Divulgação / EMTU

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) divulgou, nesta sexta-feira (7), que a região que engloba Cotia, Embu e Itapecerica da Serra foi beneficiada com a inclusão de dez ônibus zero km na frota do Consórcio Intervias, que atende a Área 1 do sistema intermunicipal.

Segundo a EMTU, a novidade melhora o deslocamento intermunicipal de cerca de 30 mil passageiros.Os novos ônibus, segundo a EMTU, vão operar nas linhas 035 Cotia (Mirante da Mata) – São Paulo (Metrô Butantã); 396 Cotia (Terminal Metropolitano Cotia) – São Paulo (Metrô Butantã); 422 Itapevi (Vila Nova Esperança) – São Paulo (Metrô Morumbi) e 297 Cotia (Caucaia do Alto) – São Paulo (Metrô Morumbi).Os veículos, operados pela Viação Raposo Tavares, têm 13,2m de comprimento e são do modelo Caio Apache Vip 5, com motor Euro V, chassis Mercedes Benz OF1726 e suspensão automática.De acordo com a empresa, eles contam com acessibilidade por elevadores, ar-condicionado e entrada USB para carregamento de celulares, três portas elétricas, vidros com tratamento para raios UV, câmera de ré e câmera que facilita o embarque e desembarque dos passageiros.